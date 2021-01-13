Бузова призналась в симпатии к Путину

Ольга Бузова призналась, что была влюблена в президента России Владимира Путина, и при встрече спросила бы об отношении Путина к ней, передает zakon.kz.

Об этом она рассказала в большом интервью "Комсомольской правде".

Я бы долго готовилась, поскольку хочу оставить приятное впечатление. Но если бы сейчас в студию вошел Владимир Владимирович, я бы спросила: "Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь?" Ольга Бузова.

Она отметила, что ей "нравятся такие сильные мужчины", как Путин.

В свое время он для меня был идеалом. Я думаю, многие девочки пережили влюбленность в главу нашей потрясающей страны. Он такой харизматичный, - считает певица.

Также она ответила на вопрос о том, вычеркнула ли ее из новогодних огоньков Алла Пугачева. Бузова призналась, что была расстроена этими слухами, однако с Пугачевой они никогда не встречались, но Ольга мечтает познакомиться с ней и считает символом эстрады своего поколения.

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