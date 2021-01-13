Что опаснее: заразиться коронавирусом или поставить вакцину?

В Казнете обсуждают информацию о том, что риск получить побочные эффекты от вакцины против коронавируса выше, чем риск смерти от него, передает zakon.kz.

Такой вывод демонстрируется таблицей с официального сайта американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. Но, как пишет stopfake.kz,. эти данные вовсе не доказывают высокий риск развития побочных эффектов и преимущества болезни COVID-19 перед вакцинацией.

Автор поста утверждает: "по факту" смертность от COVID-19 меньше 1%, "а если строго, то 0,1% реальной смертности как от обычного ОРЗ".

Статистика возникновения побочных эффектов, по словам автора, равна 3%. При этом цифры 3% в приведенной таблице нет.

Более того, таблица не отражает статистику побочных эффектов от вакцины. В ней приводятся результаты наблюдения V-safe, для которого используются мобильные приложения. В них пациенты информируют о самочувствии после получения дозы вакцины. Они отмечают любые изменения в состоянии, независимо от того, связано это с вакцинацией или нет. Об этом говорит строка "Беременность в период вакцинации". Очевидно, что подобного побочного эффекта ни у одного препарата быть не может.

Что касается смертности, то при сезонном гриппе она действительно равна 0,1%, а при COVID-19 – 3-4%.

Отмечается, что наиболее часто встречающимися побочными эффектами от вакцины являются краснота в месте укола, боль, незначительная припухлость, в некоторых случаях повышение температуры тела.

Основываясь на этом, специалисты сходятся во мнении, что защита, которую может дать вакцина, превосходит все риски возникновения побочных эффектов. Таким образом, утверждение о том, что переболеть COVID-19 безопаснее, чем получить вакцину от этой болезни, – фейк.