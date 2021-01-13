Народная партия Казахстана предложила своего кандидата в премьер-министры

В Нур-Султане состоялся XVII Внеочередной Съезд Народной партии Казахстана, где была предложена кандидатура на пост премьер-министра РК, передает zakon.kz.

Председатель Народной партии Айкын Конуров отметил, что выборы прошли без грубых нарушений и их результаты признаны международным сообществом.

Участвуя в выборах, партия преследовала цель занять как можно большее число мест в законодательном и в местных представительских органах власти. Цель нашей дальнейшей работы – защита прав и законных интересов простых людей, - сказал секретарь ЦК НПК Олжас Сыздыков.

Во время Съезда депутатские мандаты были распределены между кандидатами путем голосования. В число депутатов вошли Айкын Конуров, Жамбыл Ахметбеков, Ирина Смирнова, Александр Милютин, Сергей Решетников, Айбек Паяев, Газиз Кулахметов, Ерлан Смайлов, Файзолла Каменов и Айжан Скакова.

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова поздравила коллег и сопартийцев с победой. Она отметила, что люди в регионах Казахстана ждут реальных перемен и верят, что НПК сумеет исправить ситуацию к лучшему. Но для этого следует прежде всего изменить состав Правительства.

Пока же там одни и те же лица, которые тасуются с одного места на другое, – сказала Смирнова.

Она раскритиковала руководство некоторых министерств страны.

Нам нужно поставить вопрос вообще о том, кто будет входить в Правительство. Пора эти лица в Правительстве менять на тех, кто реально хочет и может работать, - отметила Смирнова.

В продолжение вопроса перемен в Правительстве она предложила на пост премьер-министра страны Айбека Паяева.

Айбек Паяев, 1980 г.р., является представителем Республиканского общественного объединения "URANkz" c ноября 2020.