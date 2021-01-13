Как открыть ИП в банковских приложениях

Открыть ИП теперь можно в банковских приложениях. Об этом сообщили в Комитете госдоходов, передает zakon.kz.

Уведомление о начале деятельности в качестве ИП можно подать на портале www.egov.kz, а также в банковских приложениях Kaspi.kz, Halyk Bank, - сообщили в пресс-службе КГД МФ РК.

Для открытия ИП физическому лицу достаточно подать уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Теперь и в мобильном приложении Halyk Bank реализован новый сервис, с помощью которого казахстанцы могут не выходя из дома зарегистрировать ИП. Ранее такое уведомление можно было подать на портале "электронного правительства" по адресу www.egov.kz, а также в приложении Kaspi.kz, отметили в комитете.

Отправить такое уведомление в приложении Halyk Bank можно в несколько кликов. Достаточно перейти по ссылке "Стать ИП" и система подскажет дальнейшие шаги. Весь процесс открытия ИП займет не более 5 минут.

Необходимо учесть, что при заполнении формы необходимо указать код органа государственных доходов того региона, в котором физическое лицо планирует осуществлять деятельность, наименование ИП, адрес, вид осуществляемой деятельности, а также выбрать режим налогообложения.

Уведомление должно быть подписано электронной цифровой подписью физического лица.

Уже на следующий день можно проверить постановку на учет в качестве ИП на сайте Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz.