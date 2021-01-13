Казахстан полностью восстановил транзит нефти через "Транснефть"

Транзит казахстанской нефти через систему "Транснефти" полностью восстановлен после остановки из-за проблем с электроснабжением, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Казахстанский транзит восстановлен. советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

11 января представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что Казахстан приостанавливает транзит нефти через Россию. Причиной стали сильные морозы, из-за которых оказалась обесточена нефтеперекачивающая станция.

12 января в АО "КазТрансОйл" сообщили, что возобновлена транспортировка нефти в плановом режиме на участке Атырау - Самара магистрального нефтепровода Узень - Атырау - Самара.