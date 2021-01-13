Жестокое убийство в кафе попало на видео

Посетитель кафе убил человека во время драки в Усть-Каменогорске, передает zakon.kz.
Инцидент произошел в районе Согра. В полицию поступило сообщение том, что в одном из увеселительных заведений областного центра мужчина во время драки нанес ножевые ранения своему знакомому.
Стражи порядка по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Выяснилось, что двое мужчин вместе пришли в кафе. Но во время распития алкогольных напитков между ними возник спор, который перерос в драку.
Мужчина в ходе возникшей ссоры ножом нанес множественные телесные повреждения своему знакомому, который от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в машине скорой помощи, - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
Подозреваемый - 32-летний житель областного центра, ранее привлекался к уголовной ответственности.
Устанавливаются все обстоятельства и причины смертельного конфликта. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП Усть-Каменогорска. По данному факту проводится досудебное расследование по по статье ст. 99 ч.1 УК РК - Убийство.
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