Жестокое убийство в кафе попало на видео

Посетитель кафе убил человека во время драки в Усть-Каменогорске, передает zakon.kz.

Инцидент произошел в районе Согра. В полицию поступило сообщение том, что в одном из увеселительных заведений областного центра мужчина во время драки нанес ножевые ранения своему знакомому.

Стражи порядка по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Выяснилось, что двое мужчин вместе пришли в кафе. Но во время распития алкогольных напитков между ними возник спор, который перерос в драку.

Мужчина в ходе возникшей ссоры ножом нанес множественные телесные повреждения своему знакомому, который от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в машине скорой помощи, - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Подозреваемый - 32-летний житель областного центра, ранее привлекался к уголовной ответственности.

Устанавливаются все обстоятельства и причины смертельного конфликта. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП Усть-Каменогорска. По данному факту проводится досудебное расследование по по статье ст. 99 ч.1 УК РК - Убийство.