Крещенские купания пройдут с соблюдением карантинных мер в Казахстане

Вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов рассказал, будут ли ограничивать крещенские купания в этом году из-за пандемии коронавируса. По его словам, такие мероприятия не запрещаются при соблюдении мер безопасности, передает корреспондент zakon.kz.

На данный момент в отдельных регионах по усмотрению местных санитарных служб возможно введение ограничительных мер, но в целом по стране, где благоприятная ситуация санитарно-эпидемиологическая, эти мероприятия у нас не запрещены. главный санитарный врач Ерлан Киясов

Он отметил, что сейчас в адрес местных исполнительных органов направлено циркулярное письмо, чтобы соответствующим образом подготовили места, где будут проходить крещенские купания.

Здесь, естественно, комплекс мероприятий, который должен будет обеспечить социальную дистанцию, индивидуальную безопасность тех, которые будут принимать участие в данных мероприятиях, - добавил главный санврач страны.

Оксана Скибан, Нур-Султан