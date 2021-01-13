В Казахстане пока не определены объемы закупа вакцины от Pfizer, сообщил на брифинге заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков, передает корреспондент zakon.kz.

Мы рассматриваем доступность не только двух вакцин, но и других. Поэтому сейчас ведем переговоры не только с Pfizer, но и с Moderna. На сегодня в переговорах не определен еще точный объем закупаемой вакцины Нурлыбек Асылбеков

По его словам, в Минздраве учитывают, чтобы вакцины возможно было закупать не только на бюджетные средства, но и за счет средств самого гражданина или за счет средств организации.

Однако до того, как стороны полностью не проведут переговоры озвучить какие-либо данные по объему будет затруднительно.

Пока не проведем переговоры и определимся по объему, мы пока не можем озвучить. Эти объемы сейчас отрабатываются. Даже если бы мы прогнозно озвучили, но окончательно договор еще не подписан. После того, как мы полностью определимся, сколько они смогут поставить, сколько мы заявим, то после этого мы сможем озвучить замглавы комитета

Как сообщалось ранее, Казахстан готов зарегистрировать вакцины COVID-19 в короткие сроки. На брифинге заверили, что в Минздраве заинтересованы в доступности для населения вакцин от коронавирусной инфекции.

По "Спутнику" идут подготовительные работы. По нему должны еще представить соответствующие досье. В рамках этого же постановления возможна регистрация. По другим зарубежным вакцинам, по Moderna и Pfizer, мы обсуждали с коллегами. Вопрос стоит в чем? Мы их приглашаем, по правилам регистрации лекарственных средств позволяется в ускоренном виде зарегистрировать до 70 дней. Кроме того с учетом данной эпидситуации Национальный центр экспертизы готов днем и ночью проработать, чтобы в кратчайшие сроки зарегистрировать. Эти данные доведены до этих компаний и сейчас вопрос на стадии переговоров Нурлыбек Асылбеков

Айша Тулеубекова, Нур-Султан