Футбольный чемпионат Казахстана расширили до 14 команд

Исполком ФФК принял решение об увеличении числа участников Чемпионата Казахстана по футболу в 2021 году с нынешних 12 до 14 команд, передает zakon.kz.

Согласно утвержденной повестки дня, Исполком принял следующие решения по изменению регламентирующих документов КФФ и ПФЛК:

- Увеличить количество участников Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу с 12 до 14 команд;

- Внести изменения в "Правила по сертификации футбольных клубов РК, принимающих участие в соревнованиях, проводимых КФФ";

- Утвердить "Антидопинговый Регламент КФФ";

- Утвердить даты первого регистрационного трансферного периода сезона 2021 года, согласно сроку с 25 января по 17 апреля.

Количественное расширение Чемпионата Казахстана принято, как продуманный и согласованный с участниками соревнований шаг. Ранее этот вопрос поднимался на предыдущих заседаниях Исполкома. Затем, последовало поручение президента КФФ Адильбека Джаксыбекова обсудить проект на Общем собрании ПФЛК. В обоих случаях состоялся положительный отклик. Специалисты считают, что увеличение числа участников турнира обеспечит гибкое планирование календаря игр. Это важно в нынешних непростых условиях и дает шанс уложиться в срок на случай пауз в соревнованиях. Решение о том, какие команды станут пополнением Чемпионата Казахстана, состоится в строгом соответствии со спортивным принципом и выполнением правил сертификации футбольных клубов, - сообщили в КФФ.

Теперь, в случае неготовности стадиона, заявленного на соревнования, виновная команда подвергнется переносу домашнего матча на поле соперника и лишению трех очков, набранных в других играх.

По словам генсека КФФ Азамата Айтхожина, прежде всего, речь идет о нарушениях, связанных с неудовлетворительным состоянием футбольных полей. Но участникам соревнований не следует забывать и об иных критериях. Игнорирование правил сертификации повлечет неминуемые и суровые санкции.

Что касается Антидопингового Регламента КФФ, то данный документ подготовлен в содружестве с профильными специалистами. Ранее федерации футбола руководствовались Всемирным антидопинговым кодексом и другими общими в мире спорта положениями. В дополнение ФИФА предложила национальным ассоциациям разработать собственный документ такого рода. В первую очередь нам предлагалось учесть внутреннее законодательство. КФФ поддержала данную инициативу и выполнила принятые в этом направлении обязательства.

По информации vesti.kz, Чемпионат Казахстана в новом сезоне пополнял ФК "Арысь" и ФК "Акжайык".