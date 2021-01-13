Назван самый просматриваемый сериал 2020 года

13 января 2021, 20:11
Фото: кадр сериала "Офис"

Объявлены самые просматриваемые сериалы 2020 года в США, передает zakon.kz со ссылкой на Variety.

Лидером рейтинга назван "Офис". За год на американских стриминговых сервисах зрители посмотрели посмотрели более 57 миллиардов минут ситкома. 39,4 миллиарда минут было потрачено на "Анатомию страсти", а 35,4 миллиарда - на шоу "Мыслить как преступник".

В первой десятке также оказались сериалы "Морская полиция", "Шиттс Крик", "Сверхъестественное", "Люцифер", "Бесстыжие", "Корона" и "Король тигров".

Исследование Nielsen включало в себя платформы для просмотра контента Netflix, Amazon Prime Video, Hulu и Disney Plus.


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