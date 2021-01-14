Смерть рабочих на заводе в Актобе. Вынесен приговор

В деле о гибели пяти рабочих на Актюбинском заводе хромовых соединений поставлена точка. Суд оправдал начальника цеха и двух мастеров, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Заводчан обвиняли в смерти коллег на производстве. За нарушение правил охраны труда прокурор запросил для каждого из них три года тюрьмы.

Трагедия на химическом предприятии произошла в мае прошлого года. Работники чистили бак для шлака, когда их обожгло горячим паром под давлением. Четверо погибли на месте, еще один скончался на больничной койке. По факту ЧП возбудили уголовное дело в отношении мастеров и начальника цеха. Суд же установил, что в их действиях не было состава преступления. Виноваты сами погибшие, которые допустили неосторожность при проведении работ.

Бисембин Турар Кожабергенович, Балтагожин Рустам Турсынбекович, Муханов Утесин Жумабаевич признаны невиновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 156 и оправданы в связи с отсутствием в их деяниях состава уголовного правонарушения. Судья суда №2 Актобе Алима Адилова

В суде отметили, что оправданных незаконно вовлекли в уголовный процесс. Прокуратуре и начальнику Департамента полиции вынесут предписание для принятия мер в отношении следственных органов. Кроме того, все трое заводчан могут потребовать моральную компенсацию за незаконное уголовное преследование.