В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в четверг в ряде государств. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Сообщение о проблемах начали поступать около 4:00 и к 4:15 было уже более 1,3 тыс. отчетов о сбоях. После этого количество сообщений начало снижаться, но около 5:00 снова произошел всплеск жалоб.

Большинство пользователей (65%) сообщают о проблемах в работе сайта, еще 24% столкнулись с проблемами с лентой новостей и 10% испытывали трудности с входом в Instagram. В комментариях пользователи уточняли, что у них не обновляется лента, а также не показываются уведомления, фотографии, не отправляются сообщения.

О проблемах сообщали жители США, Канады, Великобритании и других стран.