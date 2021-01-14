Школьников Нур-Султана и ряда других городов перевели на дистанционное обучение

В связи ухудшением погодных условий в некоторых городах Казахстана занятия в школах переходят на дистанционный формат, сообщает zakon.kz.

В связи ухудшением погодных условий (сильный мороз -31 С ) занятия в школах для учащихся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат, - говорится в сообщении управления образования города Нур-Султан.

В Отделе образования Караганды проинформировали: занятия в 0-11 классах первой и второй смены отменяются. Уроки будут проводиться в дистанционном режиме.

В связи с морозом и ветром занятия первой смены в школах отменили сразу в нескольких районах ВКО.

По информации отдела образования Костаная, в областном центре -33 градуса. Уроки для учащихся с 0 по 11 классы первой смены пройдут дистанционною