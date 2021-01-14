ВОЗ допустила более тяжелый второй год пандемии COVID-19

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Мы вступаем во второй год [пандемии], он может быть даже более тяжелым, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем, — сказал Райан.

Он подчеркнул, что в Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, специалисты наблюдали "идеальный сезонный шторм — холод, люди, заходящие внутрь [помещений], усилившееся социальное смешение". Эти и другие факторы привели к тому, что во многих странах передача коронавируса от человека к человеку ускорилась, полагает директор программы ВОЗ.

Его комментарии транслировались в Twitter организации.