Протестующие в Бельгии сожгли полицейский участок после смерти темнокожего мигранта

В бельгийском Брюсселе протестующие сожгли здание полицейского участка из-за смерти темнокожего мигранта, который погиб после задержания правоохранителями, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Отмечается, что в демонстрации принимало участие порядка 400 человек. Поначалу акция начиналась мирно, однако затем переросла в столкновения с полицией. Правоохранители были вынуждены применить водомет, а митингующие со своей стороны бросали в полицию камни. Кроме того, произошло несколько пожаров, в том числе, в полицейском участке.

Поводом для протестов послужила смерть 23-летнего темнокожего мигранта по имени Ибрагима 9 января. Он пытался сбежать во время проверки, которую проводили на фоне пандемии COVID-19, однако его поймали. По дороге в участок молодой человек потерял сознание, его доставили в больницу, где он и скончался. митингующие винят в смерти мигранта полицию.

В результате погромов, как сообщил глава администрации брюссельской коммуны Сен-Жосс Эмир Кир в Twitter, было арестовано более 70 человек. В настоящее время акция протеста уже завершилась.