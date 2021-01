"Банк Хоум Кредит" признан лучшим Digital банком 2020 года

Азиатское подразделение авторитетного британского делового журнала Euromoney подвело итоги ежегодной международной премии Asiamoney Best Bank Awards. В номинации The Best Digital Bank 2020 в Казахстане лучшим был признан "Банк Хоум Кредит" с мобильным приложением Home Credit Bank Kazakhstan.

Данная премия является ежегодной, в рамках которой аналитики международной медиагруппы Euromoney, присуждают награды Asiamoney Best Banks Awards лучшим финансовым институтам Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2019 году "Банк Хоум Кредит" уже удостаивался звания The Best Bank For CSR 2019 (лучший в корпоративно-социальной ответственности) в Казахстане с проектом по финансовой грамотности.

На этот раз эксперты Asiamoney по достоинству оценили работу банка в развитии своего мобильного приложения в 2020 году.

2020 год и мировая пандемия коронавируса Covid-19 стали непростыми испытаниями для всего мира, не исключая Казахстан.

Короновирус и его последствия значительно ускорили процесс цифровизации банкингов, став для Казахстана катализатором цифрового развития, так как онлайн услуги, включая интернет-банкинг, пришлось осваивать не только поколениям X и Z, но более старшему поколению казахстанцев.

Сейчас наличие качественного мобильного приложения является неотъемлемой частью банковской сферы, так как сегодня практически невозможно представить владельца смартфона без установленного приложения того или иного банка, услугами которого он пользуется на повседневной основе.

Полностью обновленное мобильное приложение Банка Хоум Кредит было запущено весной 2018 года, и сейчас клиентам доступна практически любая услуга банка в мобильном приложении: кредитование, депозиты, платежи, переводы, обмен валют, инструменты самообслуживания.

И "Банк Хоум Кредит", разрабатывая свое приложение, в первую очередь, руководствовался основной концепцией банка – семейные ценности, стараясь создать такое мобильное приложение, которое будет удобно и комфортно использовать каждый день любому члену семьи, начиная от более молодого поколения, заканчивая нашими бабушками и дедушками.

Важно отметить, что в период ЧП (Чрезвычайное Положение) и последовавшего за ним локдауна, приложение Home Credit Bank Kazakhstan в значительной степени помогло банку оказывать клиентам все услуги в полном объеме в режиме онлайн.

На сегодняшний день база ежемесячных активных пользователей приложения достигла почти 1,5 миллиона человек, а доля активных клиентов мобильного банкинга в 2020 году достигла 84%, по сравнению с 43% в 2019 году.

На сегодняшний день совершать мобильные транзакции, будь то оплата связи, совершение переводов с карты на карту, пополнение своих сберегательных счетов и тому подобное, уже стали для нас нормой. И сейчас уже вопрос не стоит в наличие тех или иных опций, так как они у большинства банков более или менее похожи, сейчас важно, насколько хороший сервис и персонализированный подход, вы готовы предложить. И вот тут разворачивается настоящая борьба. председатель Правления банка Карел Горак

"Банк Хоум Кредит" ежедневно проводит огромную и усердную работу над усовершенствованием работы своего мобильного приложения, в первую очередь, для того чтобы клиенты чувствовали сегодня максимально комфортно, используя услуги банка, о чем свидетельствует третье место в ежегодном рейтинге мобильных приложений Казахстана 2020, который составляют Ассоциация казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции (АКИБ) и компания IntervaleKazakhstan.

Это стало возможным благодаря совместной работе всех наших банковских подразделений, и в особенности, благодаря удачному тандему IT и онлайн-бизнеса, которые еще в 2019 году приступили к разработке продуктов, стремясь предоставлять услуги, наиболее полезные для клиентов. Например, получение онлайн кредита, без посещения банковских отделений или бесплатные переводы с карты на карту любых банков. подытожил господин Горак

Конечно, эксперты банка признают, что им еще предстоит большая работа как по совершенствованию существующих услуг, так и запуск новых.

Кроме того, банк планирует открыть специальный обучающий IT-центр для обучения нового поколения технических талантов и цифровых специалистов.

Так как "Банк Хоум Кредит" является частью международного холдинга Home Credit N.V., глобальной платформы потребительского финансирования, а сама группа Home Credit Group B.V. представлена в 10 странах мира, включая Центральную и Восточную Европу, страны СНГ, Китай и в странах Южной и Юго-Восточной Азии – это позволяет банку не только обмениваться международным опытом, но и учиться друг у друга, так как развитие цифровизации является приоритетным направлением всей группы.