Кайратовец вошел в топ-30 лучших бомбардиров XXI века

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших бомбардиров XXI века. Среди них оказался действующий игрок алматинского "Кайрата", передает zakon.kz.

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В список вошли футболисты, забившие с 1 января 2001 по 1 января 2021 года не менее 200 голов на высшем уровне.

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Первое место в списке занимает форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, у которого набралось 462 гола. Вторым идет капитан "Барселоны" Лионель Месси (451 гол).



Также в ТОП-5 входят Златан Ибрагимович из "Милана" (379 голов), Роберт Левандовски из "Баварии" (332) и завершивший карьеру сингапурец Александр Джурич (304).

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Нападающий "Кайрата" Вагнер Лав оказался на 29-м месте, забив 231 гол.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от "ҚАЙРАТ" ФК | FC KAIRAT (@f.c.kairat)