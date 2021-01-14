Сенаторы предложили механизм снижения тарифов на воду для сельчан

Для этого сенаторы сегодня приняли изменения в Водный кодекс страны, инициированные самим депутатским корпусом, передает корреспондент zakon.kz.

Как было отмечено на пленарном заседании Сената, сейчас тарифы на питьевую воду в селах выше, чем в городах. Одна из причин тому - дороговизна строительства водопроводной инфраструктуры, учитывая географическую отдаленность сел, низкую плотность населения и другие факторы. Для того, чтобы снизить стоимость воды в регионах, часть этих расходов на себя будет брать государство.

Обеспечение сел качественной питьевой водой - одна из главных задач, стоящих перед страной. Данный закон, инициированный депутатами, безусловно, является важным шагом на пути решения вопросов водоснабжения сельских территорий. Предлагаемые нормы будут способствовать развитию регионов и повышению эффективности работы местных исполнительных органов. спикер Сената Маулен Ашимбаев

Помимо субсидирования, сенаторы одобрили и новый механизм утверждения тарифов на воду. Теперь такие полномочия получат местные представительные органы – маслихаты. Причем, принимая новый тариф, они должны учитывать социально-экономическое развитие региона и уровень жизни людей. Важный нюанс - тариф для сельчан не должен быть выше среднеобластного уровня.

В настоящее время минимальный размер платы за один кубический метр поданной питьевой воды по республике составляет 15 тенге.

Оксана Скибан, Нур-Султан.