Чем опасен мед и кому следует от него отказаться

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, кому нельзя есть мед, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В беседе с телеканалом "Звезда" специалист отметил, что с этим продуктом часто связывают завышенные ожидания и приписывают ему различные полезные свойства.

Считают, что мед содержит какое-то большое количество биофакторов, которые стимулируют регенерацию, оказывают какое-то бактерицидное или вирусоцидное действие. Вот это обычно не соответствует действительности. врач-диетолог Михаил Гинзбург

Как подчеркнул врач, что по составу мед намного богаче сахара, но считать его "эликсиром здоровья" не стоит.

Мед к чаю какую-то свою функцию выполняет. Возникает такой эффект согревающий, эффект тонизирующий, отчасти связанный с самим чаем.

Врач-диетолог предостерег от употребления меда детьми до трех лет, так как этот продукт может вызывать аллергию, и призвал придерживаться детского питания

Это не значит, что на детей до трех лет мед действует удручающе плохо, а на следующий день, когда им исполнилось три, уже не плохо. подчеркнул Гинзбург

Кроме того, от меда, как и от сахара, следует отказаться людям с ожирением, гипертонией, проблемами с давлением и жировым гепатозом печени.

Просто нужно и от сахара, и от меда воздерживаться тоже. Из-за меда могут обостриться заболевания желудочно-кишечного тракта, например панкреатит.

Как считает Гинзбург, если у человека такая реакция есть, ему лучше от меда воздерживаться.