Курс доллара подрос на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 419,90 тенге (+0,80), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 419-421,9 тенге, евро – 510-515 тенге, рос. рубль - 5,6-5,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 14 января.

Так, февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,15 %, составив $52,83 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте снизились на 0,27% — до $55,91 за баррель.