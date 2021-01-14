Коронавирус выявили у двух казахстанцев, прилетевших из-за границы

Информация по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, на 13 января, передает zakon.kz.

Как сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля, 13 января на территорию Казахстана прибыло 13 международных авиарейсов из Германии, Нидерландов, Кореи, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана.

Из 1 379 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 190 человек, без справок прибыли 189 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 6 рейсов, 610 пассажиров, со справками - 570, без справок - 40;

в аэропорт г. Нур-Султан – 5 рейсов, 540 пассажиров, со справками - 391, без справок - 149;

в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 132 пассажира, все со справками;

в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 97 пассажиров, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана

По результатам ПЦР-анализа, из 94 граждан РК, прилетевших без справок в РК 12 января 2021 года, у 2 пассажиров, прибывших рейсом Дубай – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция, - уточнили в комитете.