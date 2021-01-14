Коронавирус выявили у двух казахстанцев, прилетевших из-за границы

Информация по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, на 13 января, передает zakon.kz.
Как сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля, 13 января на территорию Казахстана прибыло 13 международных авиарейсов из Германии, Нидерландов, Кореи, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана.
Из 1 379 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 190 человек, без справок прибыли 189 граждан РК.
В том числе:
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана
По результатам ПЦР-анализа, из 94 граждан РК, прилетевших без справок в РК 12 января 2021 года, у 2 пассажиров, прибывших рейсом Дубай – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция, - уточнили в комитете.
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