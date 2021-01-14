Поручение Елбасы исполнено - Байбек об изменениях в маслихатах

Бауыржан Байбек рассказал об итогах выборов во все маслихаты страны, сообщает zakon.kz.

Об этом первый заместитель председателя партии написал на странице в Facebook.

Дорогие друзья! Как вам известно, Nur Otan выдвинул 216 партийных списков во все маслихаты страны. По итогам выборов в местные представительные органы за партию в среднем проголосовало 82,4% избирателей. Таким образом, из 3 276 мест в маслихатах всех уровней мы получили 2 701 мандат. Вчера по итогам бюро политических советов филиалов Nur Otan-а сформированы и направлены для регистрации в территориальные избирательные комиссии списки депутатов маслихатов для всех областей, районов и городов страны. В целом, состав наших фракций в маслихатах обновился на 65%, - отметил он.

Депутатский корпус партии омолодился на 6 лет, и сегодня средний возраст народных избранников составляет 45 лет.

Треть депутатов всех маслихатов от партии - женщины, 23% - молодежь в возрасте до 35 лет, представленность увеличилась на 11% и 16%, соответственно. Таким образом, полностью исполнено поручение Елбасы, Лидера партии Н.А.Назарбаева по увеличению женщин и молодежи в маслихатах всех уровней. 423 депутата – это вновь вступившие в партию гражданские активисты, лидеры общественного мнения, которые воспользовались социальным лифтом в рамках праймериз и прошли через все этапы внутрипартийного отбора, - добавил Байбек.

В депутатский корпус вошли – представители образования и науки, здравоохранения, культуры и спорта, НПО, СМИ, профсоюзов, промышленности, а также предприниматели, фермеры, многодетные матери, соотечественники, люди с особыми потребностями и другие. Такая широкая представленность в маслихатах обеспечит сбалансированность принятия решений и защиту интересов всех социальных групп.

Как сказал Елбасы, быть депутатом от Nur Otan – это не привилегия, а большая ответственность. Впереди стоят масштабные задачи. Только совместно мы сможем преодолеть все трудности и достичь намеченных целей! - заключил Байбек.