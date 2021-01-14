Какая погода будет в Алматы в январе и феврале

Какая погода ожидается в январе и феврале в Алматы, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Как сообщили в РГП "Казгидромет", во второй половине января и в феврале 2021 года в Алматы ожидается частая смена погодных условий. Конец зимы обещает быть богатой на осадки.

На юго-восток Казахстана часто осуществляется западный перенос, который приносит теплые и влажные воздушные массы с районов Атлантики. В приземном слое наблюдается активная циклоническая деятельность и частое прохождение атмосферных фронтов, в связи с чем на территории города выпадает обильные осадки, - говорится в сообщении.

Кроме того, в январе ожидаются несколько волн холода. Существенное понижение температуры воздуха следует ожидать в середине второй и в начале третьей декады января, когда температура воздуха понизится: ночью до -13-18 градусов, днем до -3-8 градусов.

Количество осадков за месяц ожидается больше нормы (норма:42 мм). Частые осадки предполагаются во второй и в конце третьей декад зимы. Также в течение месяца прогнозируются временами туман и гололед.

13 января в Алматы выпал обильный снегопад. Около двух тысяч рабочих чистили улицы города от снега. Из-за снегопада произошло свыше 70-ти ДТП.