Полицейский забирал зарплаты и премии инспекторов в Атырауской области

Атырауский городской суд №2 вынес приговор командиру патрульно-полицейской роты департамента полиции Атырауской области и его заместителю, сообщает zakon.kz.

Как отмечается в издании "АЖ", их обвинили по статье 361 УК РК ("Злоупотребление должностными полномочиями").

В феврале 2020 года 45-летний подполковник Айбек Мырзахметов был назначен командиром патрульно-полицейской роты и почти сразу после назначения начал брать деньги у своих подчиненных.

Для этого он собирал сведения о тех инспекторах, у кого "на счету" мало выявленных административных правонарушений, а затем требовал у них деньги взамен на обещание не наказывать по службе. Первой его жертвой стал инспектор из Жылыойского района, которому Мырзахметов указал отправить 35 тысяч тенге через карточку своего заместителя, 37-летнего капитана Ерболата Утенова. Действуя в дальнейшем по той же схеме, Мырзахметов до августа прошлого года "заработал" в общей сложности 715 тысяч тенге, - говорится в материалах уголовного дела.

Также было установлено, что Мырзахметов потребовал и получил от своих подчиненных часть премий, которыми их вознаградили за несение сверхурочной службы во время карантина. Общая сумма составила 180 тысяч тенге.

Инспектора, находясь в полной служебной зависимости от командира, согласились предоставить ему данные средства, – говорится в приговоре суда.

Вина заместителя заключается в том, что он не сообщил о "черной кассе" своего начальника в правоохранительные органы.

Суд приговорил Мырзахметова к одному году ограничения свободы, Утегенова – к штрафу в размере 833 тыс. тенге. Оба лишены полицейских званий, а также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Нанесенный гражданам ущерб был возмещен, и потерпевшие не имеют претензий к подсудимым.