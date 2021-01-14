Взрыв прогремел в особой таможенной зоне в Китае

14 января в городе Тяньцзинь на севере Китая произошел взрыв, передает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Сообщается, что ЧП случилось на объекте поставщика автокомпонентов TWC, расположенном на территории специальной таможенной зоны. По предварительным данным, погиб один человек, семь получили ранения. Их госпитализировали.

Инцидент произошел около 12:50 по пекинскому времени (10:50 время РК).

Причина взрыва устанавливается. На месте работают спасатели.

11 января более 20 человек оказались заблокированы из-за взрыва на золотодобывающей шахте на востоке Китая.