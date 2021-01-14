Раскрыта "золотая формула" похудения

Эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова раскрыла "золотую формулу" похудения, сообщает zakon.kz.

Есть так называемая формула поддерживающей калорийности, которую можно назвать "золотой формулой похудения". Мы легко можем рассчитать, при каком количестве калорий человек может удерживать свой вес. Умножьте свой нынешний вес на коэффициент активности, - написала она на своей странице в Instagram.

28 - малоактивный образ жизни (работаете в офисе/сидите дома/не занимаетесь спортом);

31 - вы активный (проходите по 10 тысяч шагов в сутки и тренируетесь 2-3 раза в неделю);

33 - вы очень активный (5 тренировок в неделю и более).

Как узнать коэффициент:

Далее она привела пример, что при весе 70 кг и сидячей работе "поддерживающая калорийность будет 70 * 28 = 1960 ккал". "Если начнете ходить на работу пешком и 2-3 раза в неделю в спортзал, то калорийность будет 70 * 31 = 2170 ккал", - пишет эндокринолог.

Чтобы начать худеть, надо вычесть из полученной цифры 10-15%. Это 200-300 ккал, примерно одна булочка с изюмом, если вы еще помните, что это такое, - добавила она.