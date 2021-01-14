ВОЗ рассмотрит вопрос введения паспортов вакцинации для путешественников

Вопрос о паспортах вакцинации для путешественников находится на повестке чрезвычайного комитета Международных медико-санитарных правил ВОЗ по коронавирусу, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы и проблемы, связанные с вакцинацией международных путешественников. Хотелось бы напомнить, что использование международного сертификата вакцинации является вопросом, регулируемым международными медико-санитарными правилами. старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш

Комитет по международным медико-санитарным правилам периодически изучает вопросы, связанные с мерами борьбы против коронавируса.