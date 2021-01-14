Причину утренней пробки на пр. Аль-Фараби назвали в полиции Алматы

14 января 2021, 17:43
Фото: ukrinform.ru

Утром в Алматы на пр. Аль-Фараби произошло ДТП, из-за которого образовалась пробка, передает zakon.kz.

В полиции Алматы рассказали детали аварии. Она произошла в 7.00.

Двигаясь на восток по среднему ряду, водитель Mercedes стал перестраиваться в левый ряд и не убедился, что он свободен. Произошло столкновение с автомобилем марки Chevrolet, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что вторая машина не полицейская, а, скорее всего, принадлежит какой-то организации.

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Публикация от @kris_p_almaty +21 | ???????????????? (@kris.p.online)


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