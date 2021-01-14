К алматинцам обратились с призывом

Алматинцев призывают усилить меры борьбы с COVID-19 на фоне осложненной эпидситуации в мире, передает zakon.kz.

По данным санврачей, в городе зафиксировано 19 980 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. За прошедшие сутки выявлено 122 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В сравнении с первой декадой декабря 2020 года зарегистрировано увеличение заболеваемости коронавирусной инфекции в 1,7 раз.

Акимат Алматы призывает жителей и гостей города усилить соблюдение противоэпидемических мер: социальной дистанции, масочного режима, а также по возможности воздержаться от посещения и длительного пребывания в закрытых помещениях. По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, наибольшая заболеваемость отмечается среди возрастов 20-39 лет – 35%, и среди 40-59 лет - 31%, что коррелирует с проведением корпоративных вечеринок и посещением объектов торговли в предновогодние и последующие выходные дни. департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы

Основными очагами заражения являются места массового скопления людей - торговые объекты, кафе, рестораны. Здесь выявлен 41% от всех заражений. Далее контакт в семьях – 27%, и общественный транспорт – 21%.

В связи с этим, алматинцам рекомендуется строго соблюдать меры предосторожности, по возможности избегать мест скопления людей, правильно использовать маски, соблюдать личную гигиену, ограничить выход без острой необходимости людей пожилого возраста. В случае появления симптомов респираторных инфекций необходимо самоизолироваться в отдельной комнате, вызвать участкового врача на дом и при установлении диагноза коронавирусной инфекции не отказываться от госпитализации в карантинный стационар во избежание заражения близких, родственников и соседей, - сказано в сообщении.

Там также отмечают, что продолжается регистрация завозных случаев. С 06 октября 2020 г. зарегистрировано 77 таких случаев, за истекшие сутки – у двоих пассажиров, прибывших рейсом Дубай – Алматы.

Отмечается, что в мире ситуация с COVID-19 остается напряженной. Страны усиливают меры профилактики. Нидерланды, например, продлили ограничения до 9 февраля. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил парламенту о продлении действия чрезвычайного положения на 30 апреля. Швейцария дополнительно усилила карантин для борьбы с коронавирусом и продолжила его действие до конца зимы, вместо 22 января.