Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из "Один дома 2"

Известный актер Маколей Калкин, прославившийся благодаря роли мальчика, оставшегося в большом доме в одиночестве, высказал свою позицию по поводу нашумевшей петиции, сообщает zakon.kz.

Речь идет о том, чтобы удалить Дональда Трампа, который снялся в небольшом эпизоде фильма "Один дома. Потерянный в Нью-Йорке", из картины, передает РИА Новости.

В рождественской комедии Дональд Трамп появляется буквально на несколько секунд: главный герой спрашивает у одного из респектабельных гостей отеля "Плаза", где находится лобби. Трамп показывает ему правильный путь. Однако в Сети считают, что от этого небольшого камео необходимо избавиться.

Так, пользователь maxschramp "убрал" Трампа из фильма и продемонстрировал получившийся результат. Теперь Кевин в фильме беседует с пустым местом. "Браво", – лаконично прокомментировал видео сам Маколей Калкин, которого прославила роль находчивого мальчика, противостоящего бандитам.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4