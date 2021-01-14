Тарифы на коммунальные услуги в Нур-Султане повышаться не будут - Кульгинов

Аким столицы Алтай Кульгинов прокомментировал информацию о квитанциях на коммунальные услуги с завышенными счетами за отопление, сообщает zakon.kz.

МИА "Казинформ" приводит слова акима:

Этот вопрос поднимался. Во-первых, после поступления таких жалоб мы начали сами проверять. Это связано с погодными условиями. Вы видели, что в конце декабря, во второй половине были морозы. В начале января тоже морозы были. Поэтому наши тепловики, коммунальщики объясняют это природными погодными условиями. Например, если в ноябре в сутки наш ТЭЦ потреблял 150 вагонов угля, в декабре уже – 350 вагонов в сутки. Здесь уже разницу надо смотреть. Это чистая экономика. Алтай Кульгинов

Аким также заверил, что тарифы на коммунальные услуги в ближайшее время повышаться не будут.