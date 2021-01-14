Вспомнить детство - мужчина украл санки в Экибастузе

Полицейские Павлодарской области задержали подозреваемого в краже детских санок, сообщает zakon.kz.

По информации областного департамента полиции, полицейским понадобилось чуть меньше суток, чтобы задержать злоумышленника.

Мужчина пояснил, что, увидев в тамбуре подъезда оставленные без присмотра санки, вспомнил детство и решил их украсть, чтобы покататься. А после собирался продать их на рынке, - отметили в ведомстве.

Свой план осуществить не успел – мужчину задержали стражи правопорядка. По факту кражи проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".