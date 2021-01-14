Зоозащитники выкупили у живодера волка в Алматинской области

Полицейские Алматинской области проверяют факт продажи шкур хищников, сообщает zakon.kz.

Фотографии и видео опубликовала у себя в аккаунте Instagram волонтер и зоозащитник Евгения Калиниченко. Девушка рассказала, что фото и видео жестокого обращения с животными, а также чучела и коврики из их шкур ей прислали три недели назад.

Она с подругой приехали по объявлению в частный дом в Талгарском районе, в котором всем желающим предлагали купить коврики из волчьих шкур, а также живых волчат для чучел.

Евгения сняла на видео, в каких условиях содержат животных - волк выглядел очень запуганным, худым и грязным, клетка маленькая и нечищенная. По словам девушки, она решила спасти хотя бы одно животное.

В областной полиции сразу же отреагировали на публикацию в соцсетях и начали проверку, заверив, что в случае подтверждения изложенных фактов к виновным будут приняты соответствующие меры.

Зоозащитники также подали заявление в природоохранную прокуратуру.

Выкупленного девятого января волка волонтеры назвали Акелой и поселили в вольер для собак. Спустя несколько дней он выглядит уже лучше.