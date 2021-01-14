"Барыс" в домашнем матче уступил "Салавату Юлаеву"

Во втором матче домашней серии "Барыс" уступил "Салавату Юлаеву", сообщает zakon.kz.

Тренерский штаб "Барыса" сделал несколько перестановок в составе после матча с "Ак Барсом". На льду появились защитник Самат Данияр, а также нападающие Дмитрий Гурков и Егор Петухов. Место в воротах с первых минут занял Йони Ортио, пишет пресс-служба ХК "Барыс".

Счет в матче открыли гости – Филип Ларсен отличился из левого круга вбрасывания. В начале второго периода Кирилл Панюков затолкал шайбу в ворота гостей и установил равенство на табло. Далее хозяева дважды реализовали большинство. Авторами заброшенных шайб стали Якуб Лилья и Никита Михайлис. Однако еще до завершения отрезка уфимцы также ответили двумя точными бросками Сакари Маннинена и Джеффа Плэтта.

Заключительная треть осталась за гостями. Александр Алексеев и Маркус Гранлунд еще по разу огорчили Ортио. На последних минутах Петр Хохряков поразил пустые ворота "Барыса" и установил окончательный счет.

17 января подопечные Юрия Михайлиса примут на домашнем льду "Амур".