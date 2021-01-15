С 16 января во Франции вводится комендантский час

Во Франции c 18 января вступят в силу новые ограничительные правила въезда в страну из-за угрозы распространения нового, "африканского" штамма коронавируса, передает zakon.kz.

Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс в ходе брифинга, который транслировался в Twitter.

По всей стране с 16 января с 18:00 вводится комендантский час. Эта мера продлится как минимум 15 дней.

С 18 января все приезжающие во Францию из стран за пределами ЕС обязаны будут проходить карантин в течение семи дней.

Министр добавил, что в настоящий момент во всех французских департаментах уровень заболеваемости от 50 и выше на 100 тыс. жителей.