Twitter заблокировал аккаунт вакцины "Спутник V"

14 января Twitter ограничил доступ к аккаунту российской вакцины "Спутник V", сообщает zakon.kz.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил всех подписчиков обратиться в Twitter с просьбой вернуть доступ к учетной записи.

Как передает РИА Новости, после этого социальная сеть сняла ограничение на доступ к аккаунту российской вакцины. Руководство Twitter пояснило, что "к профилю пытались осуществить попытку несанкционированного доступа из штата Виргиния, США".