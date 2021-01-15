Эрдоган привился китайской вакциной от COVID-19

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поставили прививку от коронавируса. Вакцинация проходила в городской больнице Анкары, сообщает zakon.kz.

Как передает агентство Anadolu, Эрдогану ввели первую дозу вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac. Ранее ее поставили министру здравоохранения Турции Фахреттину Кодже.

Я тоже сделал прививку, - объявил турецкий лидер в своем Telegram-канале, который недавно завел, снабдив сообщение смайликом и фотографиями из кабинета врача.

Эрдогану сделали прививку в городской больнице Анкары. Вторую дозу Эрдоган получит за 28 дней.

Агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию при Министерстве здравоохранения Турции одобрило экстренное использования китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech 13 января. В тот же день первым прививку получил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

В четверг, 14 января, официально начат процесс вакцинации среди медицинских работников.

По данным министерства здравоохранения Турции, прививки от коронавируса от начала вакцинации уже получили 252 438 человек.