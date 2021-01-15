КНДР показала на военном параде "самое мощное в мире оружие"

В Пхеньяне прошел военный парад по случаю окончания VIII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На мероприятии были представлены баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), агентство называет их "самым мощным оружием в мире".

Reuters со ссылкой на фотографии, которые обнародовали государственные северокорейские СМИ, передает, что речь может идти о ракетах Pukguksong-5 — модернизированной версии Pukguksong-4, продемонстрированной в октябре 2020 года.

На параде присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын и ряд высокопоставленных чиновников. Как пишет ЦТАК, на мероприятии также представили "ультрасовременные" образцы тактических ракет и артиллерийских установок.