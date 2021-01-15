Появились подробности массового ДТП на трассе "Алматы-Капшагай", сообщает zakon.kz.

На участке "Алматы-Капшагай" 14 января ориентировочно в 19:40 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля МАN, не соблюдая безопасную скорость и дистанцию движения, совершил наезд на автомобиль, который ехал впереди. В условиях ограниченной видимости (туман, задымление от мусорного полигона) еще 5 транспортных средств совершили попутное столкновение.

По предварительным данным, трое пассажиров получили ранения. Подробности выясняются.

На момент ДТП на участке не было гололеда, а проезд был обеспечен по трем, очищенным от снега, полосам. Была ограничена видимость, в связи с задымлением со стороны мусорного полигона, который не находится в управлении АО "НК "КазАвтоЖол", - сообщили в компании.