Токаев поручил уделять больше внимания детям

Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо усилить контроль по защите прав ребенка, сообщает zakon.kz.

Мы также должны решить широкий круг вопросов по защите прав ребенка. Для обеспечения безопасности детей, предотвращения суицидов и буллинга среди детей следует усилить государственный контроль и предусмотреть эффективные механизмы, - указал он на заседании.

Токаев отметил, что это является задачей всех граждан

Нужно улучшить нормативную базу для специалистов в образовательных учреждениях. Это не только задача государства, но и всех граждан, - сказал он.

Также Президент отметил, что в регионах плохо защищают права людей.

У нас есть институт омбудсменов, однако он не может показать весь свой потенциал. Для этого нужно принять соответствующий закон. Основные проблемы для защиты прав граждан наблюдаются в регионах. Для этого нужно усилить эту работу на местах, - добавил Президент.