В Нур-Султане авто угнали с помощью эвакуатора

Двое жителей столицы с помощью эвакуатора угнали автомашину, сообщает zakon.kz.

В полицию по факту угона автомашины обратился горожанин и сообщил, что неизвестные лица со двора дома тайно похитили автомашину марки Hyundai Accent, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Нур-Султана.

По словам потерпевшего, он был в отъезде в течение трех дней.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое мужчин 34 и 29 лет - подозреваемых в совершении угона транспортного средства.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые заметив оставленный автомобиль, покрытый снегом, решили его угнать. Для того, чтобы вскрыть замок машины, они посредством сайта объявлений вызвали авто медвежатника. Усыпив бдительность специалиста, и заверив, что является владельцем машины, один из похитителей попросил его изготовить ключи от замка зажигания. Заполучив ключи от авто, похитители в вечернее время пригнали к месту эвакуатор и увезли на нем иномарку.

Эвакуатор похитители также наняли через сайт объявлений. Заплатив водителю 10 тысяч тенге, они отогнали машину во двор жилого дома, где проживал один из угонщиков. заместитель начальника отдела полиции района "Сарыарка" ДП Нур-Султана Руслан Темирбаев

Как сообщается, подозреваемые в похищении автомашины дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания ДП.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса РК и грозит наказанием в виде ограничения либо лишения свободы на срок до семи лет, - добавили в ДП столицы.