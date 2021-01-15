Депутаты предложили кандидатуру Нигматулина на пост спикера Мажилиса

На первом пленарном заседании Мажилиса Парламента VII созыва депутаты предложили кандидатуру на пост спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина, сообщает zakon.kz.

Новоизбранные депутаты Мажилиса Парламента VII созыва уже принесли присягу.

14 января на эту должность Нурсултаном Назарбаевым был предложен Нурлан Нигматулин.

Вчера на заседании нашей фракции Nur Otan Елбасы предложил кандидатуру депутата Нигматулина. Все поручения и возложенные задачи были им выполнены. Он способствовал развитию парламентаризма и повышению качества работы. Традиционно все заседания палат, презентации, правительственные часы, заседания профильных комитетов проводились в онлайн-формате с членами правительства. Все казахстанцы знают, как он может требовать работы с членов правительства. Прошу поддержать его кандидатуру, - сказал Дархан Мынбай.