Тепло вернется в Казахстан на выходных

15 января 2021, 12:56
Фото: pxhere.com

Прогноз погоды по Казахстану на 16-18 января, передает zakon.kz.

16-17 января на западе и севере республики под влиянием Средиземноморского циклона погода будет носить неустойчивый характер – местами ожидаются осадки: на западе в виде снега и дождя, на севере - снег, а также местами усиление ветра с низовой метелью и повышение температуры воздуха, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Отмечается, что на западе местами прогнозируется гололед.

На остальной территории Казахстана сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, - добавили синоптики.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?