Избран председатель Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию

На пленарном заседании Мажилиса Парламента депутаты избирают председателей комитетов, передает zakon.kz.
На должность председателя Комитета по социально-культурному развитию предложили Джамилю Нурмамбетову.
Депутаты поддержали данную кандидатуру.
Всего в Мажилисе семь комитетов.
Нурманбетова Джамиля Нусупжановна родилась 22 февраля 1964 года.
В 1986 году окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, в 1989 - Институт философии АН СССР, Москва, аспирантура.
Трудовой стаж начинала с преподавателя Института философии и политологии Министерства науки и высшего образования РК Алматы.
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