Не случайно Президент озвучил задачи перед новым составом депутатского корпуса - эксперт

Известный политолог Андрей Чеботарев считает, что не случайно глава государства озвучил основные задачи в рамках модернизации политической системы Казахстана перед новым составом депутатского корпуса Парламента. Тем самым на депутатов обеих палат возложена большая ответственность за своевременное и качественное законодательное обеспечение озвученных президентом мер, сообщает zakon.kz.

Сегодня на открытии первой сессии Парламента РК VII созыва Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил следующие основные задачи в рамках модернизации политической системы Казахстана:

снижение избирательного порога для политических партий с 7% до 5%; возвращение в избирательные бюллетени графы "против всех"; проведение выборов акимов сельских населенных пунктов; проработка вопроса о возможном введении выборности районных акимов; усиление института Уполномоченного по правам человека, включая принятие специального закона, определяющего его статус, полномочия и т.д., и создание, судя по всему, подразделений обеспечивающего его деятельность Национального центра по правам человека в регионах; внедрение новой модели государственного управления и планирования, включая максимальную цифровизацию и сервисную модель взаимодействия с гражданами; упрощение бюджетных процедур и повышение уровня самостоятельности местных представительных и исполнительных органов; принятие закона об общественном контроле; легализация онлайн-петиций посредством принятия соответствующего закона; внедрение «Индекса развития молодежи», способного лечь в основу оценки деятельности местных исполнительных органов по реализации молодежной политики; расширение мер государственной поддержки благотворительной деятельности, включая предоставление налоговых и иных льгот предприятиям и частным лицам, участвующим в благотворительных акциях и волонтерских проектах.

Первые две из указанных мер можно расценить как реакцию руководства страны на многочисленные оценки и предложения представителей казахстанской общественности и зарубежных наблюдателей во время прошедшей избирательной кампании. Большинство остальных мер были заявлены президентом в прошлом году в его Послании народу Казахстана и на четвертом заседании Национального совета общественного доверия. Каждая из них требует отдельного изучения и анализа, в том числе с учетом зарубежной практики, для формулирования рекомендаций по их содержанию и реализации.

Не случайно и то, что глава государства озвучил их перед новым составом депутатского корпуса парламента. Тем самым на депутатов обеих палат возложена большая ответственность за своевременное и качественное законодательное обеспечение указанных выше и иных озвученных президентом мер. Ожидается также участие заинтересованной общественности в выработке и продвижении своих предложений по ним. Понимаю настроения и оценки скептиков и критиков власти. Однако, на мой взгляд, два шага вперед все-таки лучше одного шага назад…