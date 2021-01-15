Не случайно Президент озвучил задачи перед новым составом депутатского корпуса - эксперт

Известный политолог Андрей Чеботарев считает, что не случайно глава государства озвучил основные задачи в рамках модернизации политической системы Казахстана перед новым составом депутатского корпуса Парламента. Тем самым на депутатов обеих палат возложена большая ответственность за своевременное и качественное законодательное обеспечение озвученных президентом мер, сообщает zakon.kz.
Сегодня на открытии первой сессии Парламента РК VII созыва Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил следующие основные задачи в рамках модернизации политической системы Казахстана:
Первые две из указанных мер можно расценить как реакцию руководства страны на многочисленные оценки и предложения представителей казахстанской общественности и зарубежных наблюдателей во время прошедшей избирательной кампании. Большинство остальных мер были заявлены президентом в прошлом году в его Послании народу Казахстана и на четвертом заседании Национального совета общественного доверия. Каждая из них требует отдельного изучения и анализа, в том числе с учетом зарубежной практики, для формулирования рекомендаций по их содержанию и реализации.
Не случайно и то, что глава государства озвучил их перед новым составом депутатского корпуса парламента. Тем самым на депутатов обеих палат возложена большая ответственность за своевременное и качественное законодательное обеспечение указанных выше и иных озвученных президентом мер. Ожидается также участие заинтересованной общественности в выработке и продвижении своих предложений по ним. Понимаю настроения и оценки скептиков и критиков власти. Однако, на мой взгляд, два шага вперед все-таки лучше одного шага назад…
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