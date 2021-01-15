Жители российского города подрались с депутатами у гордумы

Массовой потасовкой завершилось заседание депутатов гордумы города Александровска в Пермском крае. При этом они подрались с местными жителями, сообщает zakon.kz со ссылкой на mk.ru.

Как сообщается, все началось с того, что граждане заблокировали городскую думу и не пускали народных избранников внутрь. В итоге депутаты пошли на штурм.

Причина - недовольство местных жителей, что в округе уже на протяжении года нет главы из-за того, что два лагеря депутатов не могут найти друг с другом общий язык. В итоге граждане требуют ее самороспуска.

Большинство мест в гордуме контролирует КПРФ. Из-за протестов жителей заседание депутатам 14 января пришлось проводить на улице.

В свою очередь оппозиция обвиняет в случившемся и.о. главы района Александра Шицына, а в администрации пермского губернатора происшедшее считают "беззаконием".

Отмечается, что в ходе уличного заседания депутаты назначили новым спикером думы Людмилу Белецкую вместо действующей главы Марины Зиминой. А вот для избрания нового главы округа не хватило одного голоса. Теперь рассмотрение решения перенесли на 28 января.