Назначен директор библиотеки Первого Президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил директора государственного учреждения "Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы", сообщает zakon.kz.
Распоряжением Главы государства Темирболат Бакытжан Берикбайулы назначен директором государственного учреждения "Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы", - говорится на сайте Акорды.
Ранее эту должность занимал Амерхан Рахимжанов.
14 января распоряжением главы государства Амерхан Рахимжанов был освобожден от должности директора государственного учреждения "Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы".
Бакытжан Темирболат родился 10 декабря 1972 года.
Образование:
· КазНУ им. аль-Фараби (1998, аспирантура 2000), специальность "Политология".
Трудовой стаж:
· Научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (1998-2000);
· Консультант Общественно-политического отдела, главный эксперт, заведующий сектором Отдела внутренней политики, главный инспектор Информационно-аналитического центра Администрации Президента Республики Казахстан (2000-2006);
· Главный инспектор Секретариата Совета Безопасности Республики Казахстан (2006-2007);
· Заместитель начальника Канцелярии Президента РК (2007-2018);
· Заведующий Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2018-20.03.2019);
· Временно исполняющий обязанности Начальника канцелярии Президента Республики Казахстан (20.03.2019-07.2019);
· Ответственный секретарь Минкультуры и спорта Республики Казахстан (07.2019-12.2020).
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