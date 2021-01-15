Сильный ветер, туман и гололед ожидается в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана с 20:00 15 января по 21:00 16 января, сообщает zakon.kz.

Как передает РГП "Казгидромет", 16 января в Кызылординской области местами ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман. Днем местами гололед. Ветер юго-восточный, южный местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель. Ветер юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Уральске ожидаются туман, гололед, метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер южный, ночью и утром порывы 15 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 18 м/с, в Мугоджарском районе ночью порывы 23 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман, днем низовая метель. Ветер южный, юго-восточный местами 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается ветер южный, юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 85-90%.