Мужчина курил электронную сигарету на борту самолета: теперь ему грозит штраф

Транспортные полицейские оштрафовали жителя Алматы на 50 МРП (145 850 тенге) за курение на борту самолета, сообщает zakon.kz.

14 января в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Нур-Султана от представителя АО "AirAstana" поступило сообщение о том, что на борту авиарейса сообщением "Алматы-Нур-Султан" находится правонарушитель.

При проверке транспортные полицейские установили 23-летнего жителя Алматы, который курил электронную сигарету на борту самолета. По акту командира вышеуказанного воздушного судна правонарушитель снят с рейса. Полицейскими по данному факту составлен административный протокол по ст.441 ч.1-2 КоАП РК (Нарушение запрета потребления табачных изделий и (или) электронных сигарет на борту воздушного судна) и наложен ему штраф в размере 50 МРП. заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Абзал Жуматаев

Напоминаем, что согласно статьи 441 ч. 1-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за потребление табачных изделий и (или) электронных сигарет на борту воздушного судна влечет штраф на физических лиц в размере 50 МРП (145 850 тенге).