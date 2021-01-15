Житель Бельгии умер через пять дней после вакцинации препаратом Pfizer

Житель Бельгии, которому было 82 года, скончался через пять дней после вакцинации от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет газета Le Libre со ссылкой на данные Федерального агентства по медикаментам и товарам для здоровья, проводится расследование с целью определить, существует ли связь между прививкой и кончиной человека.

Будет проведено вскрытие. Сейчас уже можно сказать, что этот человек имел серьезные хронические заболевания, - говорится в сообщении.

По словам бельгийского эпидемиолога Пьера Ван Дамма, в настоящее время в Бельгии проводится вакцинация постояльцев домов престарелых, а это наиболее уязвимая категория граждан, у большей части которых, в силу преклонного возраста, есть масса сопутствующих заболеваний.

Можно предположить, что кто-то из вакцинируемых из числа постояльцев домов престарелых скончается в период вакцинирования по причинам, не связанным с прививкой. Если проводится расследование такой кончины, это делается с целью убедиться, что не вакцина привела к смерти, - сказал специалист.

По его словам, согласно предварительной информации, смерть мужчины также не связана с прививкой.

Нет причин для паники вокруг вакцины, - добавил он.

Согласно данным бельгийского федерального центра по вопросам коронавируса, в период с 28 декабря по 12 января в стране частичную вакцинацию препаратом Pfizer/BioNTech получили 34 979 человек.

В институте общественного здравоохранения Норвегии сообщили, что компания Pfizer временно сокращает поставки вакцины от коронавируса в Норвегию и остальную часть Европы со следующей недели.

Производитель вакцины компания Pfizer сокращает поставки вакцины в Норвегию и Европу со следующий недели, - говорится в сообщении института.

Отмечается, что для Норвегии это означает недополучение 7,8 тысячи дозы на третьей неделе года. Снижение поставок связано с модернизацией производственных мощностей, пояснили в институте.

В институте уже создан запас вакцины на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, и пока будет использоваться он. Сейчас неясно, сколько времени потребуется Pfizer, чтобы вернуться к максимальной производительности, - сообщили в институте.

Ранее после прививки вакциной Pfizer в Норвегии умерли 23 человека, в Германии - 10.